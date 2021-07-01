Замгенпрокурора внес представление челябинскому губернатору из-за нарушений при выплате пособий семьям с детьми

Заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев внес представление губернатору Челябинской области Алексею Текслеру из-за нарушений при предоставлении мер социальной поддержки малоимущим семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов, сообщили Накануне.RU в пресс-службу управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.

В прокуратуру обратилась жительница Челябинска, которая одна воспитывает двух детей. Она пожаловалась на бездействии органов социальной защиты населения при предоставлении ее семье мер государственной поддержки, в том числе о незаконном лишении пособия, ущемлении прав ребенка-инвалида.

Были организованы проверки деятельности органов социальной защиты во всех муниципалитетах регионе. В результате были вскрыты многочисленные факты несоблюдения прав малоимущих семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов,

Так, соцработники самостоятельно необходимые для назначения пособия документы в рамках межведомственного взаимодействия не запрашивали, в результате выплата пособия незаконно прекращалась.

В июне прошлого года были приняты поправки в областной закон, отменявшие назначение пособия на трехлетний срок, однако в территориальных органах социальной защиты населения продление гражданам выплат своевременно не произведено. Вскрыты нарушения сроков назначения пособия.

Наибольшее количество нарушений выявлено при проверке законности назначения и выплаты гражданам ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Заместитель генпрокурора внес представление губернатору. По итогам его рассмотрения, нарушения устранены, 30 должностных лиц органов социальной защиты населения привлечены к дисциплинарной ответственности.