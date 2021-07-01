Власти Нижнего Тагила отменили все массовые мероприятия до конца июля из-за коронавируса

Начиная с 1 июля и до конца месяца, в Нижнем Тагиле вводится запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

Ограничения касаются учреждений культуры, проведения торжественных церемоний и других событий, на которых может одновременно присутствовать свыше 50 человек. При этом музеи, кинотеатры и библиотеки продолжать работать в привычном режиме.

Напомним, что в культурных центрах города продолжается массовая вакцинация сотрудников. За время работы пунктов вакцинации, от коронавируса успели привиться 1 тыс. 460 человек. Согласно планам управления культуры 60% сотрудников уже должно быть привито к 1 сентября.