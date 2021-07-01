01 Июля 2021
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Образование В России
Ярослав Кузьминов (2018) | Фото: duma.gov.ru

Основатель ВШЭ Ярослав Кузьминов покидает пост ректора вуза

Основатель и бессменный ректор Высшей школы экономики (ВШЭ, национальный исследовательский университет) Ярослав Кузьминов после 28 лет на посту ректора покидает это кресло, сообщили СМИ со ссылкой на представителей вуза. Сообщается, что он останется научным руководителем ВШЭ.

Пока не сообщается ни причина его ухода, ни имя человека, который займет пост ректора.

Ярославу Кузьминову 64 года. Среди руководителей ведущих университетов страны больше него на посту находятся только Виктор Садовничий Анатолий Торкунов, ректоры МГУ и МГИМО соответственно. Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над "Стратегией-2020" и другими реформами экономики и системы госуправления, передает РБК.

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Теги: ярослав кузьминов, вшэ, ректор



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