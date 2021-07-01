Дело против Дудя о пропаганде наркотиков снова поступило в суд

Административное дело о пропаганде наркотиков в отношении блогера Юрия Дудя вновь поступило в Зюзинский районный суд Москвы.

Материалы дела зарегистрированы, дата судебного заседания пока не назначена, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что суд вернул в полицию "на доработку" дело об административном правонарушении о пропаганде наркотиков в отношении журналиста. Дудю грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.