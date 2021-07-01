На еще одном автобусном маршруте Екатеринбурга появятся валидаторы

Жители и гости Екатеринбурга смогут оплачивать проезд на трех городских автобусных маршрутах, используя стационарные валидаторы.

Как сообщил директор филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Виктор Табаков, ранее была запущена тестовая работа валидаторов в 57 автобусах на маршрутах №21 и 25. А со следующей недели к ним добавится одно из самых популярных направлений - маршрут №50.

"В обозримом будущем этот перечень также будет расширен. Призываем горожан к сознательности, своевременно оплачивать проезд - обязанность каждого пассажира", - отметил Табаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, наличный расчет в автобусах, оснащенных устройствами для самостоятельной, бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт или "Е-Карты", по-прежнему возможен. Деньги от пассажиров принимает водитель на остановках, а в его кабине размещен терминал, позволяющий распечатывать билеты.

Как добавили в мэрии, во время движения оплата проезда наличными строго запрещена. На начальном этапе контроль за оплатой пассажирами в "безкондукторных" автобусах будет усилен.

Напомним, весной в Екатеринбурге обсуждали планы по повышению проезда в общественном транспорте. Однако в мэрии заверили, что в этом году цена поездки останется прежней.