01 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Новые автобусы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На еще одном автобусном маршруте Екатеринбурга появятся валидаторы

Жители и гости Екатеринбурга смогут оплачивать проезд на трех городских автобусных маршрутах, используя стационарные валидаторы.
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Как сообщил директор филиала "Автобусные перевозки" ЕМУП "Гортранс" Виктор Табаков, ранее была запущена тестовая работа валидаторов в 57 автобусах на маршрутах №21 и 25. А со следующей недели к ним добавится одно из самых популярных направлений - маршрут №50.

"В обозримом будущем этот перечень также будет расширен. Призываем горожан к сознательности, своевременно оплачивать проезд - обязанность каждого пассажира", - отметил Табаков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, наличный расчет в автобусах, оснащенных устройствами для самостоятельной, бесконтактной оплаты проезда с помощью банковских карт или "Е-Карты", по-прежнему возможен. Деньги от пассажиров принимает водитель на остановках, а в его кабине размещен терминал, позволяющий распечатывать билеты.

Как добавили в мэрии, во время движения оплата проезда наличными строго запрещена. На начальном этапе контроль за оплатой пассажирами в "безкондукторных" автобусах будет усилен.

Напомним, весной в Екатеринбурге обсуждали планы по повышению проезда в общественном транспорте. Однако в мэрии заверили, что в этом году цена поездки останется прежней.

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Теги: валидаторы, автобусы, маршруты, Екатеринбург



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