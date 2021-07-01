01 Июля 2021
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Спорт
Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко (2021) | Фото: instagram.com/svetlanaromashina

"Что дальше? На русском языке в Токио можно будет разговаривать?" Cинхронисткам запретили выступать в купальниках с медведем

Сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио.

Сегодня пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина сообщила, что ей и Светлане Колесниченко пришлось изменить эскиз купальников в олимпийской программе в связи с санкциями в отношении спортсменов из России. В данных купальниках девушки выступают с программой "Калинка". Кроме этого, из текста песни убрали слово "Россия" на английском языке.

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова назвала двойными стандартами ограничения для российских синхронисток.

"Запретить медведя? Ну что дальше? А на русском языке в Токио можно будет разговаривать? Это всё перебор, разумеется. Сборной Украины по футболу разрешили выступать в той самой форме, которую столько обсуждали на чемпионате Европы, а нам с медведем на купальнике нельзя", - цитирует Журову издание Р-Спорт.

Напомним, что отечественным спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут выступать под нейтральным флагом.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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Теги: Олимпийские игры, Токио, синхронное плавание, купальники, медведь



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