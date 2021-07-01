01 Июля 2021
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детский рисунок капитан (2010) | Фото:ГСК &quot;Югория&quot;

Капитан 3 ранга в Северодвинске три месяца симулировал коронавирус, чтобы не служить

В Северодвинске суд вынес приговор капитану 3 ранга Кириллу Малькову, его признали виновным в уклонении от военной службы путем подлога документов (ч. 1 ст. 339 УК РФ).

"Находясь в служебной командировке, Мальков сообщил вышестоящему командованию, что заболел COVID-19. В подтверждение представил 2 медицинские справки, на основании которых ему с 10 сентября по 2 декабря 2020 года было предоставлено время для прохождения лечения", - говорится в сообщении главного военного следственного управления СКР.

Следователи выяснили, что офицер на самом деле не болел, а предоставленные документы просто купил. Во время больничного он проводил время в Санкт-Петербурге, Москве и Краснодаре.

Северодвинский гарнизонный военный суд приговорил Малькова к девяти месяцам ограничения по военной службе с удержанием в пользу государства 15% денежного довольствия.

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Теги: симулирование, капитан, наказание



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