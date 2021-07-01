В Копейске главного инженера водоканала заключили под стражу по делу о взятке

Суд заключил под стражу главного инженера муниципального унитарного предприятия "Копейские системы водоснабжения и водоотведения", обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый через посредника получил взятку в сумме 180 тысяч рублей от двух руководителей коммерческой организации за заключение муниципального контракта на выполнение работ, беспрепятственную приемку работ и их оплату.

Обвиняемый пробудет под арестом до 29 августа.