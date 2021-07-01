01 Июля 2021
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Общество В России
Вакцина от COVID-19 от AstraZeneca и Оксфордского университета. (2021) | Фото: astrazeneca.com

Иностранные вакцины от COVID-19 могут быть разрешены в России через два-три месяца - депутат

Партия "Яблоко" обратилась к главе российского правительства Михаилу Мишустину с призывом разрешить в России вакцинацию иностранными препаратами от коронавируса.

"В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни, прошу Вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в Российской Федерации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами Российской Федерации, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам. В этом случае эти вакцины могли бы закупать и предлагать гражданам различные, в том числе частные, медицинские организации. Граждане, сомневающиеся в имеющихся в России вакцинах, должны иметь право выбора и альтернативу. Полагаем, что этот шаг мог бы помочь также в решении вопроса о регистрации российских вакцин за рубежом", - говорится в заявлении председателя партии Николая Рыбакова.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) считает, что иностранные вакцины и так будут зарегистрированы в России в течение двух-трех месяцев, заграничные производители уже подали соответствующие документы.

 "Это давно назревшая мера — признавать взаимно как иностранные вакцины, которые уже прошли большое опытное использование за рубежом, как и нашу вакцину, которая имеет соответствующие результаты. Поэтому взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего, - заявил Куринный в эфире радио "Говорит Москва". - Думаю, в течение двух-трех ближайших месяцев это произойдет, независимо от того обратилась по этому поводу партия "Яблоко" или ещё кто-то. Эта работа ведется давно. Мы подали документы для регистрации в Евросоюзе своей вакцины. По моим сведениям, они подали соответствующие документы для регистрации на нашей территории. С точки зрения технической — это вопрос двух месяцев, а на практике — здесь накладывается политика, здесь сказать не могу".

Напомним, несколько дней назад свет увидел отчет инспекторов ВОЗ, которые побывали в России на производстве вакцины "Спутник V". У них возник ряд претензий к одной из производственных площадок.

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Теги: иностранные вакцины, вакцинация, коронавирус, алексей куринный, яблоко



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