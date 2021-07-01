На Среднем Урале вводят 50% налоговую льготу для международных перевозчиков

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев одобрил проект изменений в региональный закон о транспортном налоге, согласно которому вводится 50%-я налоговая льгота для организаций, занимающихся международными автомобильными перевозками. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По словам исполняющей обязанности министра экономики и территориального развития области Татьяны Гладковой, изменения позволят обновить местную транспортную инфраструктуру на более современный и экологически чистый транспорт. Благодаря этому выбросы вредных и загрязняющих веществ сократятся, а негативное влияние транспорта на состояние окружающей среды значительно уменьшится. Более того, это позволит развить транспортно-логистическую инфраструктуру Свердловской области и укрепить внешнеэкономические связи.

Для организаций и ИП льгота распространяется на каждый грузовой автомобиль, соответствующий требованиям экологического класса 5 или выше. Еще одним условием получения налоговой льготы станет уровень заработной платы на предприятии: он должен быть не ниже среднего по отрасли.

Утвержденный правительством документ будет направлен в Законодательное собрание Свердловской области.