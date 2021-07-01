ФСБ предотвратила теракты сторонников ИГ в Москве и Астрахани

ФСБ РФ предотвратила теракты, которые готовили члены террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Москве и Астраханской области.

Один из бандитов нейтрализован при задержании в Астраханской области, он оказал вооруженное сопротивление. Второй участник ячейки задержан в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сторонники ИГ планировали одновременное нападение на людей.

Изъято автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната Ф-1, а также религиозно-экстремистская литература. Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Ставропольском крае сторонника террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), готовившего теракт в Норильске во время парада Победы.

В телефоне подозреваемого нашли инструкцию по изготовлению бомбы и переписку, в которой он пытался склонить нескольких человек к совершению взрыва. Также в подвале одного из домов нашли тайник, в котором хранились компоненты бомбы.