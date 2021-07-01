В Тюменской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом открывают ещё один моногоспиталь

В связи с увеличением количества пациентов, которым требуется стационарное лечение коронавируса, моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест сегодня развернут на базе детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда", сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Всего на территории Тюменской области работает 13 моноинфекционных стационаров на 1 тыс. 885 коек, из них заняты 84,8 %. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что, в зависимости от обстановки, разработан план по расширению коечного фонда в учреждениях. Все перепрофилированные в 2020 г. медучреждения находятся в резерве.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор сообщил, что ситуация с корнавирусом в области ухудшилась, а региональное управление Роспотребнадзора отчиталось о том, что появились четыре новых очага "короны" - в ТюмГУ, среди вахтовиков, в "Леруа Мерлен" и филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра".