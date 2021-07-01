Мэр Екатеринбурга: идея обустройства сквозной набережной Исети понравилась горожанам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что идея обустройства сквозной набережной Исети понравилась жителям города.

Напомним, недавно Орлов представил проект сквозного прогулочного маршрута по обоим берегам Исети - от Верх-Исетского пруда до Химмаша - протяженностью 32 километра. В проекте учтены территории, где должен разместиться храм святой Екатерины, а также новая ледовая арена УГМК.

Как сообщил сегодня мэр в своем Instagram, идея понравилась горожанам, а к нему в директ и в редакцию газеты "Вечерний Екатеринбург" пришло много вопросов: когда начнется реализация проекта, какое архитектурное бюро для этого привлекут и так далее.

"Сразу отвечу - это не проект, а только идея проекта. Самое первое приближение. Это важно, и вот почему. Пожалуй, впервые администрация Екатеринбурга решила сначала посоветоваться с горожанами, чтобы мы вместе обсудили саму идею благоустройства нашей набережной, и только потом уже объявлять конкурсы, тендеры и выбирать подрядчиков", - рассказал Алексей Орлов.

По его словам, сейчас есть множество разрозненных проектов отдельных участков набережной, а часть из них даже не связана между собой единой концепцией, логикой или идеей.

"Я бы хотел, чтобы было по-другому. Одна река. Единая набережная, единый маршрут. Чтобы пешком или на велосипеде через весь город. Не переходить дороги и не выбирать пути объезда. Чтобы было удобно, экологично и красиво. Река - наше общее достояние. Какой должна быть набережная? Я хотел бы услышать не только специалистов, но и вас", - призвал глава уральской столицы.

Он добавил, что тема будет не раз обсуждаться на Совете неравнодушных горожан.

"Позовем самых разных экспертов, архитекторов мирового уровня и может быть только через год выйдем на большое окончательное обсуждение проекта. Это долгий путь и мы с вами его только начинаем", - отметил Орлов.