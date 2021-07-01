01 Июля 2021
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Общество За рубежом
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В Британии большинство умерших от дельта-штамма коронавируса были полностью вакцинированы

На брифинге о вариантах коронавируса в Британии была обнародована информация, что почти половина умерших от дельта-штамма коронавируса были полностью вакцинированы минимум за две недели до смерти. То есть заразились уже после второго укола.
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Мы уже писали о том, что по состоянию на 14 июня из 73 умерших полностью вакцинированы были 26, или 36%. В последующие дни это процент вырос еще больше. По состоянию на 18 июня умерших уже 117 человек, и из них полностью вакцинированных было 50, или 43%. Однако если посмотреть конкретно на прирост, то из 44 новых смертей вакцинировано было 24 человека, то есть 54%, в то время как невакцинированных лишь 10, или 23%.

На с. 13-14 отчета представлены сведения об общем числе заболевших и умерших от штамма "дельта", который ранее именовали индийским штаммом. Так, среди полностью вакцинированных было лишь 7 235 случаев заболевания, среди невакцинированных - 53 822. При этом следует учесть, что это данные за все время. Сейчас полностью вакцинировано 48% населения, но при сравнении нужно принять во внимание, что ранее вакцинированных было меньше, к тому же считаются случаи минимум через две недели после второго укола. Так как дельта-штамм стал активно распространяться в мае, то нужно "отмотать" примерно на два месяца назад, когда полностью вакцинировано было порядка 20% населения. Но поскольку доля вакцинированных непрерывно росла, это нужно тоже учесть.

В среднем получается, что за рассматриваемый период вакцинированых было около трети, то есть в два раза меньше, чем невакцинированных. И на них пришлось в 7,4 раза меньше случаев дельта-штамма, то есть вероятность подхватить дельта-штамм коронавируса у вакцинированных почти в 4 раза ниже.

Однако для тех, кто все-таки заразился этим штаммом, очень сильно влияет то, был человек вакцинирован или нет. Здесь уже не имеет значение общее число вакцинированных и невакцинированных в стране - имеют значение только случаи заболевания и смерти. Среди вакцинированных умерли 50 из 7 235, то есть 0,69%. Среди непривитых - 44 из 53 822, или 0,08%.

Получается, что для привитых вероятность заразиться дельта-штаммом коронавируса примерно в 4 раза ниже, но в случае заболевания вероятность умереть почти в 9 раз выше, чем у непривитых! Непривитые болеют чаще, но умирают реже. Это поразительный результат, ставящий под сомнение как эффективность вакцинации, так и ее необходимость.

К сожалению, в России никаких наблюдений за привитыми не ведется. Но анализ в Европе показывает, что вакцинация привела к увеличению числа заболевших и умерших от коронавируса в течение следующих нескольких недель. А защитный эффект вакцин проявляется много позже.

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Теги: Великобритания, коронавирус, смертность, вакцина, вакцинация



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