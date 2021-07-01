Спрос на туры в Крым после наводнения упал в 10 раз и так и не восстановился

Продажи туров в Крым упали после наводнения двухнедельной давности в 10-11 раз и пока спрос так и не восстановился. Впрочем, случившийся катаклизм не останавливает россиян, которые уже купили туры. По словам директора по маркетингу компании Level.Travel Евгения Гинзбурга, перебронирования и отмены единичны, несмотря на открывшуюся Турцию и изменения условий пребывания в Краснодарском крае с августа.

Открытие Турции ударило по Абхазии – вот от туров в эту страну многие отказываются, хотя средний чек на недельный отдых с перелетом в непризнанной республике чуть ли не в три раза ниже, чем у турков – около 40 тыс. руб.

Крым остается вторым по популярности после Сочи направлением – 22% продаж. У Сочи неоспоримое лидерство – 42%, еще 20% приходятся на остальные курорты Краснодарского края, отдельные 6% у Красной поляны. По зарубежным направлениям лидирует Турция – более 70% продаж, всего 3,3% у Абхазии, третье место с 3% - Кипр.

Отличительной чертой сезона является глубина продаж – она почти на нуле, люди предпочитают покупать туры буквально накануне вылета.