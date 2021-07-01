В мэрии создали портал с отображением маршрутов автобусов с новой нумерацией

Жители Екатеринбурга могут отследить маршрут своего автобуса с новой нумерацией на специализированных сервисах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, транспорт уже отображается на специальном портале.

Помимо этого узнать, где находится нужный автобус, можно в специальном приложении "Hubb: городской транспорт". Используя GPS и ГЛОНАСС, оно определит местонахождение необходимого транспорта, а также покажет ближайшие остановки и время прибытия автобуса.

Напомним, изменения, вступившие в силу с 1 июля 2021 года, в итоге коснулись 33-х маршрутов. После изменений жителям, а тем более гостям уральской столицы, станет гораздо проще разбираться в маршрутах, поскольку трамваи, троллейбусы и автобусы больше не будут иметь одинаковые номера.