01 Июля 2021
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Первая умная остановка в Тюменской области (2020) | Фото: Пресс-служба тюменского и курганского филиала Ростелеком

В мэрии создали портал с отображением маршрутов автобусов с новой нумерацией

Жители Екатеринбурга могут отследить маршрут своего автобуса с новой нумерацией на специализированных сервисах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, транспорт уже отображается на специальном портале.

Помимо этого узнать, где находится нужный автобус, можно в специальном приложении "Hubb: городской транспорт". Используя GPS и ГЛОНАСС, оно определит местонахождение необходимого транспорта, а также покажет ближайшие остановки и время прибытия автобуса.

Напомним, изменения, вступившие в силу с 1 июля 2021 года, в итоге коснулись 33-х маршрутов. После изменений жителям, а тем более гостям уральской столицы, станет гораздо проще разбираться в маршрутах, поскольку трамваи, троллейбусы и автобусы больше не будут иметь одинаковые номера.

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Теги: автобус, маршрут, Екатеринбург, приложение



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