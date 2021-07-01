01 Июля 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Сотрудники подразделений ФСБ и ФСО не могут получить QR-коды в Москве

Проблемы с получением QR-кодов, необходимого для посещения мест общественного питания в Москве, возникли в некоторых подразделениях ФСБ и ФСО, сообщает РБК.

По словам источников издания, это может быть связано с тем, что не из всех ведомственных клиник информация поступает в Единую медицинскую информационную автоматическую систему (ЕМИАС).

В частности, QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата ФСБ. Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства.

Ранее сообщалось, что находящиеся в Москве иностранцы испытывают затруднения при получении QR-кода. Работающие в столице иностранные граждане не могут получить QR-код, если они прививались незарегистрированными в РФ вакцинами или переболели коронавирусом, не обращаясь в российские медучреждения. Это касается сотрудников иностранных посольств, а также россиян, прививавшихся за рубежом.

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Теги: ФСБ, ФСО, QR-код



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