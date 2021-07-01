Начальник управления транспорта Челябинска уходит в отставку

Начальник управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев покидает пост.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию с 8 июля 2021 года. В этот же день будет назначен исполняющий обязанности руководителя управления.

Напомним, Максим Кичеев возглавил управление транспорта Челябинска в июле 2018 года. Ранее он работал в ГУВД по Челябинской области и возглавлял ОПБ УТ МВД России по Уральскому Федеральному округу.