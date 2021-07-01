Синоптики пообещали Крыму новый циклон

Уже с 3 июля в Крыму снова изменится погода – из-за образования нового циклона. Температура воздуха снизится 4-5 градусов, снова пойдут сильные дожди. Впрочем, отдыхать по-прежнему будет комфортно: днем 25 градусов, ночью – 20. С середины месяца жара вернется, и дневные температуры составят 30-35 градусов выше ноля, сообщила на пресс-конференции начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Она призвала не верить в слухи о новых подтоплениях, грозящих полуострову, а также противоположные высказывания – о наступлении 45-градусной жары. По словам Любецкой, на полуострове за всю историю наблюдений только один раз – в Евпатории – фиксировали температуру 40 градусов.

Температура воды в Азовском море составляет 25 градусов, на ЮБК – 22 градуса.

Любецкая прокомментировала и случившееся две недели назад наводнение на востоке и юге Крыма. Виной всему стал сформировавшийся над Кубанью циклон, который постепенно вышел на восток полуострова. В Ялте, как и в других окрестных регионах, выпала трехмесячная норма осадков. "Такие события случаются очень редко, последний раз такое было в 1910 году", - поясняет синоптик.