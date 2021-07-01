В Минобороны ЦАР раскритиковали доклад ООН о работе российских инструкторов

01 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
цар, военные эксперты, африка, военные (2020) | Фото: РИА Новости

В Минобороны ЦАР раскритиковали доклад ООН о работе российских инструкторов

Министерство обороны Центральноафриканской Республики раскритиковало доклад ООН о работе российских специалистов.

Военное ведомство опровергает сведения о «преступлениях», которые якобы совершают в ЦАР российские инструкторы. Эксперты ООН подробно рассказали о зверствах, которые совершали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» по отношению к местным жителям. Ответственность за их действия специалисты ООН возложили на беглого экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которому боевики присягнули на верность.

Однако авторы доклада также обвинили в преступлениях российских инструкторов, которые с 2018 года занимаются обучением военнослужащих ЦАР. Они также причислили россиян к «ЧВК Вагнера».

Минобороны Центральноафриканской Республики в своем заявлении решительно опровергает информацию из доклада ООН.

«Это явная попытка всеми способами очернить имидж нашего военного института, в то время как он идет на огромные жертвы ради восстановления государственности на всей территории страны», - заявили в Минобороны.

Обвинения в адрес россиян основаны на сфабрикованных доказательствах и направлены на подрыв морального духа центральноафриканских войск, уверены в минобороны страны. Также в ведомстве предполагают, что доклад ООН является попыткой принять санкции в отношении российских союзников, задача которых – восстановление безопасности на всей территории ЦАР.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цар, российские инструкторы, оон, чвк вагнера



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети