В Минобороны ЦАР раскритиковали доклад ООН о работе российских инструкторов

Министерство обороны Центральноафриканской Республики раскритиковало доклад ООН о работе российских специалистов.

Военное ведомство опровергает сведения о «преступлениях», которые якобы совершают в ЦАР российские инструкторы. Эксперты ООН подробно рассказали о зверствах, которые совершали боевики из «Коалиции патриотов за перемены» по отношению к местным жителям. Ответственность за их действия специалисты ООН возложили на беглого экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе, которому боевики присягнули на верность.

Однако авторы доклада также обвинили в преступлениях российских инструкторов, которые с 2018 года занимаются обучением военнослужащих ЦАР. Они также причислили россиян к «ЧВК Вагнера».

Минобороны Центральноафриканской Республики в своем заявлении решительно опровергает информацию из доклада ООН.

«Это явная попытка всеми способами очернить имидж нашего военного института, в то время как он идет на огромные жертвы ради восстановления государственности на всей территории страны», - заявили в Минобороны.

Обвинения в адрес россиян основаны на сфабрикованных доказательствах и направлены на подрыв морального духа центральноафриканских войск, уверены в минобороны страны. Также в ведомстве предполагают, что доклад ООН является попыткой принять санкции в отношении российских союзников, задача которых – восстановление безопасности на всей территории ЦАР.