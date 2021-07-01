01 Июля 2021
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Общество Свердловская область
аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

Новым исполнительным директором аэропорта Кольцово стал 31-летний Александр Пастухов

Новым исполнительным директором екатеринбургского аэропорта Кольцово назначен Александр Пастухов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, он вступил в должность сегодня, 1 июля.

Пастухов родился 26 января 1990 года. Сразу после получения высшего образования пришел на работу в Кольцово, где трудится уже более 10 лет. Прошел все карьерные ступени, занимал руководящие позиции в производственных службах аэропорта.

Параллельно Александр получил дополнительное отраслевое образование в Институте повышения квалификации Московского государственного технического университета гражданской авиации. Последние четыре года работал директором по производству и заместителем исполнительного директора аэропорта.

аэропорт, Кольцово(2019)|Фото:Накануне.RU

В зону ответственности Пастухова в новой должности будет входить операционное управление предприятием, развитие маршрутной сети и улучшение инфраструктуры аэропорта. Также молодой человек будет отвечать за контроль над реконструкцией Кольцово, запланированной на ближайшие годы.

Напомним, прежний исполнительный директор екатеринбургского аэропорта Алексей Пискунов скончался в мае на 62-м году жизни. Сообщалось, что у него долгое время были проблемы со здоровьем.

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Теги: Кольцово, Пастухов, назначение, аэропорт



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