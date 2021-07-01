01 Июля 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Южноуральца будут судить за убийство женщины, совершенное с особой жестокостью

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя обвиняемого в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года в своем доме в Карабаше пьяный мужчина поссорился с сожительницей, облил ее и помещение комнаты бензином, после чего поджег. Очевидец потушил пламя на потерпевшей и вытащил ее и обвиняемого из комнаты.

Однако женщина получила множественные ожоги и через некоторое время она скончалась в больнице.

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Теги: убийство, поджог, суд,



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