Южноуральца будут судить за убийство женщины, совершенное с особой жестокостью

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя обвиняемого в убийстве женщины, совершенном с особой жестокостью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года в своем доме в Карабаше пьяный мужчина поссорился с сожительницей, облил ее и помещение комнаты бензином, после чего поджег. Очевидец потушил пламя на потерпевшей и вытащил ее и обвиняемого из комнаты.

Однако женщина получила множественные ожоги и через некоторое время она скончалась в больнице.