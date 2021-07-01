01 Июля 2021
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задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

ФСБ задержала сторонников украинских неонацистов в Белгороде

Семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ задержали в Белгороде, сообщили в ФСБ РФ.

По данным пресс-службы ведомства, задержанные планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

Кроме того, радикалы причастны "к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений".

Изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие и переписку о подготовке насильственных акций. Возбуждены уголовные дела.

В апреле ФСБ выявила в нескольких городах России группу сторонников украинского радикального движения МКУ, которые готовили взрывы в административных зданиях и нападения. Были задержаны 16 человек в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Подмосковье и Переславле-Залесском.

Задержания участников движения "М.К.У." ФСБ также проводила в середине и конце марта. Были найдены видеоотчеты о проведенных акциях, которые направлялись "главарю "М.К.У" Е.С. Краснову.

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Теги: неонацистская, организация, МКУ



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