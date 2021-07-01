Свердловские фермеры настаивают на введении режима ЧС из-за аномально жаркой погоды

Из-за неблагоприятных погодных условий, ставших причиной засухи на территории Свердловской области, местные фермеры обратились к властям за помощью. В просьбу входит введение режима ЧС, в рамках которого фермеры смогли бы получить финансовую помощь от государства. С инициативой на заседании Координационного совета бизнес-объединений Свердловской области выступил замглавы Союза фермеров и крестьянских хозяйств Алексей Бондарев.

По его словам, финансовая поддержка выражается в субсидиях, которые уже предусмотрены для помощи пострадавшим от погодных условий хозяйствам. Таким образом на федеральный бюджет не будет оказано никакого давления.

В гордуме Екатеринбурга сообщили, что подобные вопросы не входят в их компетенцию, однако пообещали перенаправить обращения всех фермеров в областное правительство.

Напомним, что Уралгидрометцентр объявил предупреждение первой степени опасности из-за неблагоприятных погодных условий на территории Свердловской области. Температура на 7 градусов выше нормы ожидается вплоть до 3 июля, в связи с чем в регионе продолжает действовать и предупреждение об аномальной жаркой погоде.