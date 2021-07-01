На Среднем Урале судят членов банды, у которых изъяли 18 кг наркотиков

На Среднем Урале перед судом предстанут участники преступной группы, у которых была изъята крупная партия наркотиков.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказались 15 человек, все они являются жителями региона. В начале 2019 года неустановленный пока организатор преступного сообщества (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) создал две самостоятельно действующие группы для сбыта наркотиков. Для этого злоумышленник зарегистрировал два интернет-магазина.

До декабря 2020 года группы действовали на территории Челябинской, Свердловской областей и Пермского края. Во время задержания членов банды силовиками было изъято не менее 18 кг наркотических средств и их производных, а также около 1 кг психотропных веществ.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело участников ОПС направлено в Свердловский областной суд.