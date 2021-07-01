01 Июля 2021
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Происшествия
Обращение к Путину с просьбой не допустить строительства мусорного полигона в Тамбовской области (2021) | Фото: Telegram / Baza

На тамбовского активиста, который готовил обращение к Путину из-за мусорного полигона, напали

Активиста из Тамбовской области, который готовил обращение к президенту Владимиру Путину из-за строительства мусорного полигона, избили и ранили ножом, сообщает Baza.

Нападение произошло сегодня утром в селе Берëзовка, пишет телеграм-канал. По его данным, трое мужчин подкараулили Романа Герасимова, вытащили его из машины и начали избивать. Ему на помощь прибежали сын и жена, против которых злоумышленники применили газовый баллончик.

Ко вчерашней прямой линии с президентом Роман вместе с другими жителями Сосновского района готовил обращение с просьбой не допустить строительства мусорного полигона рядом с их домами. Обращение активиста редакция прямой линии зарегистрировала и обещала связаться с ним. Однако 30 июня в селе отключили интернет.

Кроме того, в день прямого эфира неизвестные порезали колесо автомобиля Романа, сообщает Baza. Активист находится в больнице.

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Теги: мусорный полигон, обращение к путину, тамбовская область



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