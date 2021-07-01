01 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

Полиция на Урале не стала искать взломщиков "Госуслуг" при проведении праймериз

УМВД России по Екатеринбургу отказалось возбуждать уголовное дело по факту взлома сайта "Госуслуги" во время проведения праймериз "Единой России". Об отказе полиция сообщила местной жительнице, чьим аккаунтом и воспользовались хакеры, чтобы зарегистрироваться для участия в голосовании от Железнодорожного района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского отделения партии "Единой России", решение сотрудников полиции сильно удивило самих членов партии, поскольку в этом деле не одна, а две жертвы.

"Мы тоже не ожидали, что таким образом будут развиваться события. Скорее всего, будем обращаться в прокуратуру, ведь мы тоже жертва, мы также терпим репутационные потери. Потому мы заинтересованы, чтобы злоумышленников нашли и наказали", - сообщили в партии.

В свою очередь в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу ситуацию пока комментировать отказываются.

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Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: ЕР, уголовное дело, отказ, праймериз, Госуслуги, взломщики



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