В Тюменской области – четыре новых очага "короны": общежитие ТюмГУ, Леруа и Газпром

В Тюменской области – четыре новых очага коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый – среди студентов, проживающих в общежитии Тюменского государственного университета – 15 случаев, контактных – 21 человек. Второй – среди вахтовиков в Тобольске – 24 случая (граждане Киргизской Республики, ООО "Эста Констракшен", Тобольск), контактных – 35 человек.

Третий очаг – среди сотрудников ООО "Леруа Мерлен Восток" в торговом центре "Кристалл" (28 случаев, контактных – 53 человека). Четвёртый очаг – в филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", заболело 15 человек, контактных – 26.

Напомним, ранее губернатор Александр Моор сообщил, что ситуация с корнавирусом в области ухудшилась. Рост отмечается по количеству заболевших и по объёму обращений в "скорую помощь", поликлиники, на единую горячую линию и по динамике госпитализации. В связи с этим необходимо ужесточить контроль за соблюдением ранее введенных в регионе ограничений и ввести новые меры профилактики распространения коронавирусной инфекции.