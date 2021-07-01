Для очистки Шарташа от мусора запустили специальную машину-амфибию

В Екатеринбурге продолжают очищать акваторию озера Шарташ. Об этом сообщил депутат городской думы Алексей Вихарев.

Как рассказал сегодня парламентарий на своей странице в Facebook, если в прошлый раз тонны мусора со дна доставали с помощью крана и дайверов, то сейчас запустили специальную машину-амфибию, которая способна скашивать водоросли под водой и собирать их.

"Такая техника есть только у профессионалов, поэтому мы вместе со Свердловским отделением РЭО обратились за помощью в МУП "Комплексного решения проблем промышленных отходов". У предприятия есть лицензия на такие работы, подготовленные сотрудники, а также необходимое оборудование", - отметил Вихарев.

По его словам, там, где это возможно, мусор и растения убирали со дна вручную с помощью дайверов, а где люди не справлялись - уже подключалась спецтехника. В итоге общими усилиями за несколько дней со дна подняли почти 15 тонн водорослей.

"При том, что почистили относительно небольшой участок водоема. Работу обязательно продолжим, но, чтобы полностью очистить Шарташ, нужна поддержка государства", - добавил Алексей Вихарев.

Напомним, в прошлый раз уборка озера от мусора проходила в начале июня.