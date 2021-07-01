В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса

В Москве с 1 июля началась ревакцинация от коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Поставить прививку можно в одном из восьми павильонов "Здоровая Москва". С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Пройти ревакцинацию можно будет любой вакциной, зарегистрированной в России. В столице в наличии вакцина "Спутник V" и новая вакцина "Спутник Лайт".

Сам Собянин сообщил, что уже сделал прививку второй раз. Он призвал москвичей обязательно вакцинироваться в условиях распространения нового агрессивного штамма "дельта".

Напомним, ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что повторная вакцинация (или первичная вакцинация для переболевших) станет доступна в Росси через полгода после первой. Глава НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рекомендовал при этом прививаться каждые полгода, чтобы поддерживать адекватный уровень антител.