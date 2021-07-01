01 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Число заболевших коронавирусом свердловчан превысило 94 тысячи

Количество зафиксированных случаев covid на территории Свердловской области превысило показатель в 94 тыс. Таким образом, с 277 новыми случаями, 102 из которых зарегистрированы в Екатеринбурге, общее число заболевших достигло 94 тыс. 261 человека.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, количество тяжелобольных также продолжает увеличиваться и уже составляет 516 человек. Из них 371 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 235 – на аппаратах ИВЛ. 2 тыс. 907 пациентов находятся под наблюдением специалистов в состоянии средней степени тяжести.

Также было зарегистрировано 17 новых летальных исхода среди пациентов с коронавирусом, что увеличивает статистику до 3 тыс. 860 человек. При этом общее число оправившихся от болезни на сегодняшний день составляет 87 тыс. 805 человек, включая 268, которые были выписаны накануне.

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Теги: коронавирус, заболевшие, летальный исход



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