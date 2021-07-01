01 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская школа выплатит ученику 50 тысяч рублей за сломанный нос

МАОУ "СОШ № 178" Екатеринбурга выплатит семье своего ученика компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. за сломанный нос на уроке физкультуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел в феврале 2020 г., когда два ученика подрались во время урока. В результате один из них ударил второго головой в лицо, отчего тот получил закрытый перелом костей носа со смещением. После произошедшего, школьник находился на лечении, перенес операцию.

Мама пострадавшего подала иск в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с требованием возмещения компенсации морального вреда ее ребенку с родителей обидчика и образовательного учреждения. В документе женщина указала, что после случившегося ее сын больше не хочет ходить в школу и контактировать с одноклассниками.

Суд удовлетворил требования гражданки частично, взыскав с МАОУ "СОШ № 178" 50 тыс. руб. компенсации морального вреда, 3 тыс. руб. расходов на оплату юридических услуг и 300 руб. госпошлины. В свою очередь представитель учебного заведения подал апелляционную жалобу, где просил снизить компенсацию до 10 тыс. руб., поскольку ребенок сам проявил грубую неосторожность и потому был травмирован.

"Если малолетний гражданин причинил вред во время, когда он находился под надзором образовательной, медицинской организации или иной, обязанной осуществлять за ним надзор, эта организация несет ответственность за причиненный вред. Указанная правовая норма, прописанная в Гражданском кодексе РФ, устанавливает презумпцию виновности образовательного или иного учреждения. С данным выводом суда первой инстанции полностью согласилась гражданская коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда. Также суд апелляционной инстанции согласился, что в действиях потерпевшего не могло быть грубой неосторожности, так как на момент инцидента ни он, ни его одноклассник не достигли 14-летнего возраста, то есть не могли правильно оценивать сложившуюся ситуацию", - пояснили в пресс-службе суда.

Решение суда первой инстанции было оставлено без изменений.

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Теги: школа, травма, сломанный нос, драка, компенсация, суд, Екатеринбург



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