Еще на 10 перекрестках Екатеринбурга установят видеонаблюдение. Список улиц

В Екатеринбурге установят видеонаблюдение еще на нескольких перекрестках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в 2020 году было установлено 120 видеокамер на 29 перекрестках уральской столицы. В 2021 году запланирована установка видеонаблюдения еще на 10 городских перекрестках: Таватуйская – Теплоходный; Бебеля – Автомагистральная; Фурманова – Московская; 8 Марта – Циолковского; 8 Марта – Авиационная; Щорса – Степана Разина; Орджоникидзе – Машиностроителей; 40 лет Октября – Восстания; 40 лет Октября – Победы и Краснофлотцев – Старых Большевиков.

Кроме этого, на входных группах станции метро "Чкаловская" дополнительно установят 60 видеокамер с выводом информации в ЕДДС Екатеринбурга. Всего же на сегодняшний день в местах массового пребывания людей установлено более 10 тысяч видеокамер, 2 тысячи 390 из которых интегрированы в единую городскую систему видеонаблюдения АПК "Безопасный город".

Посредством этой системы важная информация поступает в органы полиции, МЧС, Росгвардии и УФСБ по Свердловской области. По данным мэрии, благодаря ее использованию в 2020 году в городе было раскрыто 45 преступлений.