01 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Нижний Тагил, безопасный Тагил, камера видеонаблюдение (2014) | Фото: Накануне.RU

Еще на 10 перекрестках Екатеринбурга установят видеонаблюдение. Список улиц

В Екатеринбурге установят видеонаблюдение еще на нескольких перекрестках.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в 2020 году было установлено 120 видеокамер на 29 перекрестках уральской столицы. В 2021 году запланирована установка видеонаблюдения еще на 10 городских перекрестках: Таватуйская – Теплоходный; Бебеля – Автомагистральная; Фурманова – Московская; 8 Марта – Циолковского; 8 Марта – Авиационная; Щорса – Степана Разина; Орджоникидзе – Машиностроителей; 40 лет Октября – Восстания; 40 лет Октября – Победы и Краснофлотцев – Старых Большевиков.

светофор, зеленый, красный(2014)|Фото: Накануне.RU

Кроме этого, на входных группах станции метро "Чкаловская" дополнительно установят 60 видеокамер с выводом информации в ЕДДС Екатеринбурга. Всего же на сегодняшний день в местах массового пребывания людей установлено более 10 тысяч видеокамер, 2 тысячи 390 из которых интегрированы в единую городскую систему видеонаблюдения АПК "Безопасный город".

Посредством этой системы важная информация поступает в органы полиции, МЧС, Росгвардии и УФСБ по Свердловской области. По данным мэрии, благодаря ее использованию в 2020 году в городе было раскрыто 45 преступлений.

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Теги: видеонаблюдение, перекрестки, Екатеринбург



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