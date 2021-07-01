В Челябинске экс-чиновница минздрава получила 4 года колонии за взятку в полмиллиона рублей

Экс-начальницу управления лекарственного обеспечения минздрава Челябинской области Арину Устюгову приговорили к 4 годам в колонии общего режима по обвинению в получении взятки в крупном размере. Отбывать наказание она начнет с июля 2023 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, бывшая чиновница была задержана 15 декабря 2020 г. По версии следствия, Устюгова получила от территориального коммерческого менеджера компании Johnson&Johnson 507 тыс. руб. за предоставление персональных данных пациентов с заболеванием "спинальная мышечная атрофия" (СМА), нуждающихся в лекарственном препарате "Спинраза". Именно эта компания является единственным производителем данного лекарства.

Вину в совершении преступления Устюгова признала в полном объеме.

Также по решению суда ей запрещено занимать руководящие должности на государственной службе и органах местного самоуправления на два года.