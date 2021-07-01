01 Июля 2021
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ: Задержан главарь татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир"

ФСБ задержала главаря татарстанского подразделения запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Возбуждено уголовное дело. По данным ведомства, задержанный занимался вербовкой, а также распространял "воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям".

Изъяты пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

В январе в Калужской области ФСБ пресекла деятельность ячейки данной террористической организации (запрещена в России в 2003 году).

В ноябре прошлого года в Казани сотрудники ФСБ задержали членов данной террористической ячейки. Пять человек распространяли среди жителей Татарстана террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды мусульман.

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Теги: Хизб ут-Тахрир, главарь, ФСБ



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