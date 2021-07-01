В Екатеринбурге снова перенесли российско-китайское Экспо из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ Китая, было принято решение о переносе седьмого российско-китайского Экспо на 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова. Выставка должна была пройти в Екатеринбурге еще в 2020 г., однако и тогда была перенесена из-за COVID-19.

"Российско-китайское Экспо в таком же формате, в каком оно планировалось на этот год - перенесено на следующий год, - пояснил Козлов. - Причина в том, что Китай закрыт и на сегодняшний день не было возможности провести мероприятие офлайн".

Напомним, что российско-китайское Экспо ежегодно проводится в городах стран-партнеров. В этом году, мероприятие должно было пройти в июле параллельно с выставкой Иннопром-2021, организаторы которой решили ввести covid-ограничения из-за пандемии.