01 Июля 2021
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Наука и техника Свердловская область
зал конгресс-холла в &quot;Екатеринбург-ЭКСПО&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге снова перенесли российско-китайское Экспо из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса и закрытия границ Китая, было принято решение о переносе седьмого российско-китайского Экспо на 2022 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова. Выставка должна была пройти в Екатеринбурге еще в 2020 г., однако и тогда была перенесена из-за COVID-19.

"Российско-китайское Экспо в таком же формате, в каком оно планировалось на этот год - перенесено на следующий год, - пояснил Козлов. - Причина в том, что Китай закрыт и на сегодняшний день не было возможности провести мероприятие офлайн".

Напомним, что российско-китайское Экспо ежегодно проводится в городах стран-партнеров. В этом году, мероприятие должно было пройти в июле параллельно с выставкой Иннопром-2021, организаторы которой решили ввести covid-ограничения из-за пандемии.

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Теги: российско-китайское экспо, иннопром, коронавирус, перенос



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