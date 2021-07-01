Учредителей сельхозкооператива на Южном Урале обвиняют в мошенничестве с субсидий на 14 млн рублей

В Челябинской области двум учредителям сельскохозяйственного кооператива предъявлено обвинение в мошенничестве при получении субсидий на сумму более 14 млн рублей и легализации денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2018 – 2020 гг. обвиняемые предоставили в минсельхоз для выплаты субсидий по областной целевой программе фиктивные документы о понесенных расходах при закупке молока у членов кооператива. Обвиняемые не могли быть участниками программы, поскольку молоко было приобретено из других источников.

Бюджету был причинен ущерб в размере более 14 млн рублей. Часть полученных средств в размере 7 млн рублей обвиняемые в целях придания правомерного вида владению разместили на банковских счетах.

Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии.