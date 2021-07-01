Новые антиковидные ограничения на Кубани распространят и на кемпинги

Введенные на Кубани с 1 июля антиковидные ограничения будут распространяться также на кемпинги, сообщили в министерстве курортов и туризма региона.

Там пояснили, что законодательство определяет деятельность кемпингов как деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

Таким образом, согласно постановлению губернатора о введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края, на них тоже распространяются ограничения.

Напомним, в Краснодарском крае разрешили заселять в отели туристов, переболевших коронавирусом, для этого нет необходимости предъявлять сертификат о прививке. Вместо него будут требовать медицинский документ или сертификат о перенесенном COVID-19 из личного кабинета портала госуслуг. При этом со дня выздоровления должно пройти не более полугода.

До 1 августа отдыхающие смогут также предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста, после этого основанием для заселения в гостиницы станут только сертификат о вакцинировании, справка о перенесенном заболевании или справка о медицинских противопоказаниях к прививке.