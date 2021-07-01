01 Июля 2021
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Политика Тюменская область
дверь, жилье, замок, новостройка, реновация (2018) | Фото: stroi.mos.ru

В Тюмени 8-летняя девочка сбежала из дома и не вернулась

Вечером 30 июня из дома в Тюмени сбежала восьмилетняя девочка. О причинах ухода ребенка пока не известно, а настоящее местонахождение школьницы до сих не установлено.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области, региональный прокурор Владислав Московских лично поручил провести проверку исполнения родителями своих обязанностей, а также законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Теги: несовершеннолетняя, уход из дома, прокуратура, розыск



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