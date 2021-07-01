01 Июля 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга пассажирский самолет столкнулся с птицами при взлете

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет столкнулся с птицами при взлете. Однако совершать посадку он не стал.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня, 1 июля: командир А-320 авиакомпании "Аэрофлот", выполняющего рейс по маршруту "Екатеринбург - Геленджик", подал сигнал о столкновении его самолета с птицами во время набора высоты. После этого главный пилот принял решение продолжать лететь в пункт назначения.

Как отметили в надзорном ведомстве, бортовая система работает исправно. На борту находится 141 пассажир (в том числе 37 детей), а также шесть членов экипажа.

В июне этого года Свердловской транспортной прокуратурой была начата проверка исполнения законодательства о безопасном орнитологическом обеспечении полетов. Она проводится совместно со специалистами службы аэропорта Кольцово. О результатах в ведомстве пообещали рассказать дополнительно.

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Теги: аэропорт, птицы, Кольцово, Екатеринбург



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