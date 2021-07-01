01 Июля 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске жители квартала Б внесут свою лепту в его развитие

В Нижневартовске продолжаются общественные обсуждения застройки квартала "Б", который располагается в центральной части города между улицами Ленина, Чапаева и Таёжной. Преобразование предполагается провести в рамках договора о развитии застроенной территории, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Мы видим, что жители города активно включились в этот процесс. Напомню, что, в соответствии с распоряжением, проводятся публичные обсуждения. До 8 июля принимаются замечания и предложения по данному проекту. В срок до 13 июля будет вынесено решение, основанное на мнении горожан", - отметил исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

На данный момент в управление архитектуры департамента строительства администрации Нижневартовска, специалисты которого осуществляют сбор предложений и замечаний от жителей города, поступило около 500 сообщений.

Напомним, согласно проекту, на обсуждаемой территории планируется строительство одного многоквартирного разноуровневого по этажности дома с билдинг-садом, дворовыми площадками и автомобильными парковками. Кроме того, проект планировки территории квартала "Б" включает обустройство второй части Рябинового бульвара и сквера площадью более 31 тыс. "квадратов" с сохранением большинства имеющихся зеленых насаждений.

Проект детальной планировки квартала "Б" предполагает сохранение самого большого зеленого массива. По словам начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Олега Попенко, если сопоставить со спутниковым снимком план детальной планировки, видно, что именно та самая часть вдоль улиц Чапаева и Ленина попадает в зону благоустройства, а не в зону застройки жилого дома.

"Перед застройщиком поставлены условия максимально сохранить насаждения, которые уже произрастают в этой зоне, - пояснил Олег Попенко. – Правила благоустройства предполагают возможность выставить ограждения в процессе застройки, чтобы избежать уничтожения деревьев. Проанализировав состояние данного участка, мы выяснили, что здесь есть насаждения, которые стоит вырубить, они заражены паразитами, это, в основном, старые кусты ивы. Также есть насаждения, которым необходимо придать декоративную форму. Березы, которые были посажены 35-40 лет назад, обязательно надо сохранить. Подход будет индивидуальным".

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Теги: Нижневартовск, квартал Б, билдинг-сад, Дмитрий Кощенко



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