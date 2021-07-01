01 Июля 2021
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Общество
Крым, пляж (2016) | Фото: Накануне.RU

Глава Крыма не исключил введение локдауна в отдельных районах

На территории Судака не исключена вероятность введения режима локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом в соцестях заявил глава администрации городского округа Игорь Степиков.

Он призвал жителей строго соблюдать все требования, а также принять активное участие в вакцинации.

30 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возможности введения режима локдауна в отдельных муниципалитетах республики.

Напомним, в Крыму фиксируется рост заболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается число тяжелых случаев. На территории полуострова выявлены британский и индийский штаммы, сообщает Regnum.

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Теги: крым, локдаун, коронавирус



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