Глава Крыма не исключил введение локдауна в отдельных районах

На территории Судака не исключена вероятность введения режима локдауна в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом в соцестях заявил глава администрации городского округа Игорь Степиков.

Он призвал жителей строго соблюдать все требования, а также принять активное участие в вакцинации.

30 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возможности введения режима локдауна в отдельных муниципалитетах республики.

Напомним, в Крыму фиксируется рост заболевших коронавирусной инфекцией, увеличивается число тяжелых случаев. На территории полуострова выявлены британский и индийский штаммы, сообщает Regnum.