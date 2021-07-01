В Челябинской области за сутки 191 человек заразился коронавирусом

В Челябинской области за прошедшие сутки у 191 человека подтвержден COVID-19, десять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 66 тыс. 454 человек. В настоящий момент в регионе 2 тыс. 248 заболевших. За сутки выписаны 200 человека, всего в регионе выздоровели 61 тыс. 146 пациентов.

За прошедшие сутки умерло десять человек, из них шесть непосредственно от COVID-19, еще у четырех человек коронавирус был сопутствующим заболеванием.