01 Июля 2021
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Экономика
корова, молоко (2016) | Фото:vk.com

Производители предупредили о росте цен на молоко осенью

Производители молочной продукции предупредили о повышении отпускных цен осенью по причине роста затрат на производство. Об этом РБК сообщил гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов.

Гендиректор компании "Молвест" Анатолий Лосев спрогнозировал повышение цен на 7-10%.

Гендиректор агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко отметил, что значительный рост себестоимости производства молока не может компенсировать увеличение отпускной цены, поэтому подорожание молочной продукции возможно.

В апреле аналитический центр Национального союза производителей молока сообщал, что себестоимость производства молока в России сохраняется на очень высоком уровне – за год она выросла на 18,2% (март 2021 к марту 2020). Участники рынка объясняют это ростом затрат.

Драйверами роста в последние годы молочники называют стоимость корма, зарплаты, девальвацию рубля, электроэнергию, дизтопливо и общую инфляцию.

В марте Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о возможном росте цен на молоко на 10-15 процентов из-за экосбора.

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Теги: молоко, рост цен



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