Привитые от коронавируса южноуральцы смогут отдохнуть один день на базе отдыха бесплатно

В Челябинской области базы отдыха запускают акцию для южноуральцев, поставивших прививку от коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Жители региона смогут получить один день проживания на базе отдыха бесплатно. В акции принимают участие девять баз отдыха в Катав-Ивановском, Чебаркульском, Кусинском, Саткинском, Ашинском районах, Усть-Катавском и Миасском городских округах.

"Суть акции 2+1 в том, что при бронировании не менее трех суток в кемпинге, на туристской базе и в других средствах размещения один день на каждого привитого будет предоставляться бесплатно", – рассказал вице-президент Уральской ассоциации туризма Александр Решетов.

Для того, чтобы получить один день отдыха бесплатно при заезде нужно показать сертификат или QR-код. Это предложение будет действовать до конца сентября текущего года.