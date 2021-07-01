Ущерб от схода цистерн с дизтопливом в Екатеринбурге превысил миллион рублей

После схода цистерн на станции "Екатеринбург-Сортировочный" возбуждено уголовное дело. Стала известна сумма ущерба.

Напомним, днем 29 мая при расформировании состава поезда произошел сход с рельс трех вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов с дизельным топливом. Их содержимое выплеснулось на грунт.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК России, возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). По данным ведомства, "Российским железным дорогам" причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Сейчас транспортными следователями истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги. Проводятся допросы членов локомотивной бригады и других сотрудников.

Для выяснения всех обстоятельств в ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу.