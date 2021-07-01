Ущерб от схода цистерн с дизтопливом в Екатеринбурге превысил миллион рублей

01 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Утомленные скорбью

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
Сход вагонов-цистерн, гружённых дизельным топливом на станции Екатеринбург-Сортировочный (2021) | Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Ущерб от схода цистерн с дизтопливом в Екатеринбурге превысил миллион рублей

После схода цистерн на станции "Екатеринбург-Сортировочный" возбуждено уголовное дело. Стала известна сумма ущерба.

Напомним, днем 29 мая при расформировании состава поезда произошел сход с рельс трех вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов с дизельным топливом. Их содержимое выплеснулось на грунт.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СК России, возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). По данным ведомства, "Российским железным дорогам" причинен ущерб на сумму свыше 1 млн рублей.

Сход вагонов-цистерн, гружённых дизельным топливом на станции Екатеринбург-Сортировочный(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

Сейчас транспортными следователями истребована необходимая документация из подразделений Свердловской железной дороги. Проводятся допросы членов локомотивной бригады и других сотрудников.

Для выяснения всех обстоятельств в ближайшее время планируется назначить судебно-техническую экспертизу.

Сход вагонов-цистерн, гружённых дизельным топливом на станции Екатеринбург-Сортировочный(2021)|Фото: Уральское следственное управление на транспорте СК РФ

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цистерны, дело, ущерб, миллион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2021 15:40 Мск В Екатеринбурге сошли с рельс цистерны с дизтопливом, содержимое течет на грунт


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети