Общественный совет Перми: Подготовка к 300-летию Перми даст фору аналогичным проектам в Екатеринбурге

Пермские депутаты и общественные деятели, обсуждая на Общественном совете подготовку к юбилею Перми, сравнили свой город с соседним Екатеринбургом, который тоже будет отмечать 300-летие в 2023 году.

"Зашел ради интереса на сайт Екатеринбурга. Там общественность вовлечена в подготовку города к юбилею. Городская администрация уже выставила на софинансирование гражданам города значимые проекты. Скажите, не отстает ли Пермь от соседей в части подготовительной и содержательной?» - поинтересовался руководитель отдела спецпроектов пермского филиала медиа-группы "Комсомольская правда" Ярослав Богдановский.

Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов ответил на это, что Пермь не отстает. "Тем более с тем учетом того, что глава региона привлекает федеральное финансирование, здесь мы находимся в выигрыше", - подчеркнул он.

При подготовке к юбилею города упор сделан на реализацию проектов, касающихся благоустройства, строительства и реставрации объектов. Напомним, ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что 300-летие Перми это не только повод для большого числа событий в сфере культуры, это возможность воплотить крупные инфраструктурные проекты, важные для развития социальной и экономической сфер региона. Хотя и праздничной программе будет уделено значительное внимание.

Члены Общественного совета расспросили депутатов и чиновников по разным проектам. Генерального директора НКО "Центр развития одаренности" Юлию Шевченко интересовало, будут ли осуществляться концептуальные проекты в социальной сфере, какие-то рабочие группы и коллаборации, которые дальше будут работать на город.

Профессор кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ Татьяна Марголина уточнила, будет ли построен крематорий к 2023 году. Заместитель руководителя департамента дорог и благоустройства администрации Перми Евгений Радостев заверил ее, что проектная документация на корректировку размещена. "В 2022 мы уже получим готовую документацию и будем планировать источники финансирования", - заявил он.

Игорь Кирьянов, доктор исторических наук, доцент, заведующий отделом по исследованию политических институтов и процессов ПФИЦ УрО РАН, спросил, есть ли риски не выполнить какие-то мероприятию по благоустройству ."То, что сейчас в работе, планируем закончить в срок", - ответил Алексей Грибанов.

По итогам встречи администрации Перми рекомендовано рассмотреть предложения членов Общественного совет и направить в Пермскую городскую думу итоговую информацию.

Следующее заседание состоится в сентябре 2021 года, на нем члены Общественного Совета обсудят способы повышения туристической привлекательности города Перми.

Отметим, что 300-летие Пермь отпразднует в 2023 году. Город Пермь ведет свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник поселок при заводе. В 1971 году город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 году Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести". Для разработки программы юбилея, отбора и реализации проектов, приуроченных к 300-летию Перми создан Организационный комитет, председателем которого является заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, создан оргкомитет на региональном уровне, Экспертный совет, а также рабочие группы по направлениям.

В рамках подготовки к юбилею реализуются крупные проекты ремонта городских дорог и развязок, благоустройства парков и скверов, текущий ремонт в муниципальных и государственных учреждениях культуры, реставрационные работы на объектах культурного наследия.