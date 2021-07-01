В Белом доме ответили на слова Путина о причастности США к инциденту в Черном море

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала заявление президента РФ Владимира Путина по инциденту с британским эсминцем в Черном море.

Она предложила обращаться за "какой-либо конкретикой" в Пентагон, пояснив, что у нее нет информации по данной теме.

Вместе с тем Псаки отметила, что в Вашингтоне продолжают стремиться к "более предсказуемым и стабильным отношениям" с Москвой, передает Regnum. По словам пресс-секретаря, именно эту позицию изложил президент США Джо Байден на встрече с Путиным в Женеве.

Напомним, Путин, в ходе прямой линии комментируя инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море, заявил, что эта была провокация, организованная не только британской стороной, но и американской.

Глава государства сообщил, что в регион в тот день вылетал американский разведывательный стратегический самолет.

23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.