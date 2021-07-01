В Сургуте будут судить насильников, чьи жертвы пострадали, выпрыгнув из быстро ехавшего автомобиля

Трёх жителей Белого Яра (Сургутский район) будут судить в Сургуте по обвинению в похищении двух людей и изнасиловании. Одному из них грозит срок ещё и за грабёж, сообщили Накануне.RU в югорском окружном управлении СКР.

Дело с утверждённым обвинением ушло в суд.

По версии следствия, вечером 4 октября 25-летней пострадавшей написал в соцсети злоумышленник и пригласил на свидание. Когда она уже подходила к дому, где оно должно было пройти, 26- и 30-летние налётчики затолкали её в автомобиль, где сидели их 25- и 32-летние соучастники. Жертву увезли из Сургута, где изнасиловали и совершили насильственные действия сексуального характера. Вскоре один из злоумышленников от имени пострадавшей пригласил на "свидание" её 32-летнюю подругу. Когда та подошла к назначенному месту, её аналогичным способом увезли из Сургута.

Час похитители возили пострадавших по окрестностям экономической столицы Югры. В районе одной из улиц городского поселения Белый Яр жертвы выпрыгнули из ехавшего на большой скорости автомобиля. В результате одна из девушек получила травмы головы, вторая – перелом ноги. Вскоре налётчиков "взяли" около одного из магазинов Белого Яра. Уголовное преследование 32-летнего фигуранта прекращено – он умер в феврале 2021-го.