01 Июля 2021
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пожарные, МЧС (2016) | Фото:Накануне.RU

Губернатор Забайкалья объяснил ситуацию с низкими зарплатами пожарных, которые пожаловались Путину

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил найти средства для повышения зарплаты сотрудникам "Забайкалпожспас".

Напомним, накануне в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарные из села Мангут (Кыринский район Забайкальского края) пожаловались на низкие зарплаты. "Я обязательно переговорю с губернатором. Работа у вас тяжелая, небезопасная. Это должно быть соответствующим образом оплачено и отмечено", - пообещал президент.

По словам Осипова, о решении по повышению зарплат федеральным пожарным было известно еще в 2019 году. Он заявил, что будет организована служебная проверка по должностным лицам самых разных уровней, чтобы выяснить, кто в течение двух лет допускал халатность, пишет Regnum.

Напомним, в марте 2019 года командир пожарной части объявил голодовку из-за невыплаты денежных средств за переработку и невыдачи форменного обмундирования. По его словам, на тушение пожаров приходится выезжать в собственной обуви и за свой счет чинить спецтехнику.

Прокуратура объявляла о проверке соблюдения трудового законодательства в госучреждении "Забайкалпожспас".

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Теги: забайкалье, пожарные, зарплаты, владимир путин



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